РФ ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, много повреждений – Днепропетровская ОВА

РФ ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, много повреждений – Днепропетровская ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 8 августа российские войска российские войска четырежды обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Многие дома получили повреждения.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

В Никополе повреждены сразу 2 лицея, админздание, а также 12 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, авто, газопровод и 4 линии электропередач.

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Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Покровской общине снаряды агрессора попали в энергетический объект. Обошлось без погибших и пострадавших.

Утром РФ снова обстреляла Никополь. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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