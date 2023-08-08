РФ ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, много повреждений – Днепропетровская ОВА
В ночь на 8 августа российские войска российские войска четырежды обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Многие дома получили повреждения.
Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.
В Никополе повреждены сразу 2 лицея, админздание, а также 12 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, авто, газопровод и 4 линии электропередач.
В Покровской общине снаряды агрессора попали в энергетический объект. Обошлось без погибших и пострадавших.
Утром РФ снова обстреляла Никополь. Информация о последствиях атаки уточняется.