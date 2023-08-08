РФ вдарила по Нікополю з важкої артилерії, багато пошкоджень – Дніпропетровська ОВА
У ніч на 8 серпня російські війська російські війська чотири рази обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Багато будинків зазнали пошкоджень.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
У Нікополі пошкоджені одразу 2 ліцеї, адмінбудівля, а також 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач.
У Покровській громаді снаряди агресора поцілили в енергетичний об'єкт. Обійшлося без загиблих та постраждалих.
Вранці РФ знову обстріляла Нікополь. Інформація про наслідки атаки уточнюється.