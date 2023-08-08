Нардепа Гунько из "Слуги народа" разоблачили на взятке – источники

Правоохранительные органы поймали народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько на получении взятки за выделение земли, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают источники УП в правоохранительных органах.

По словам источников в правоохранительных органах, вместе с двумя сообщниками Гунько получил "вознаграждение", чтобы решить вопрос по передаче в аренду предпринимателю государственных земель.

Он якобы уже получил первый транш – 85 тысяч долларов.

Гунько – адвокат и народный депутат Украины 9 созыва. Согласно информации движения "ЧЕСНО" он победил на довыборах в Верховную Раду в 208 округе с результатом 34,1%. Баллотировался от партии "Слуга народа".

Его главным оппонентом был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который набрал 31,78%.