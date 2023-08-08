Нардепа Гунька зі "Слуги народу" викрили на хабарі – джерела

Правоохоронні органи спіймали народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють джерела УП в правоохоронних органах.

За словами джерел в правоохоронних органах, разом із двома спільниками Гунько отримав "винагороду", щоб вирішити питання з передачі в оренду підприємцю державних земель.

Він начебто вже отримав перший транш – 85 тисяч доларів.

Гунько – адвокат і народний депутат України 9 скликання. Згідно з інформацією руху "ЧЕСНО" він переміг на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі з результатом 34,1%. Балотувався від партії "Слуга народу".

Його головним опонентом був лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який набрав 31,78%.