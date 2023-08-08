В Минздраве сказали, сколько штаммов COVID-19 циркулирует в Украине

В Украине циркулирует 14 штаммов коронавирусной болезни, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В настоящее время на территории Украины циркулирует около 14 разных штаммов вируса.

"Новые случаи заболевания врачи будут регистрировать аналогично гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям. В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней продолжат отбирать образцы, лабораторно исследовать штаммы и изучать возникающие мутации. Рекомендованная вакцинация остается бесплатной" , – отметил Кузин.

Сейчас более 12 млн украинцев не сделали первую бустерную прививку против COVID-19. Общий рекомендуемый курс по вакцинации против COVID-19 — это 4 прививки. Через 5 месяцев после первоначального курса вакцинации необходимо сделать первый бустер. Вторая бустерная доза рекомендована всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой. В Украине разрешена вакцинация против COVID-19 с 5-летнего возраста.

С начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине зафиксировано более 5,5 млн случаев.

Как сообщалось, 1 июля в Украине завершилось действие карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

5 мая Всемирная организация здравоохранения упразднила статус пандемии COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации.