В МОЗ сказали, скільки штамів COVID-19 циркулює в Україні

В Україні циркулює 14 штамів коронавірусної хвороби, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу.

"Нові випадки захворювання лікарі реєструватимуть аналогічно до грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають. Рекомендована вакцинація залишається безоплатною у сімейного лікаря та пунктах щеплень" , — зазначив Кузін.

Наразі понад 12 млн українців не зробили перше бустерне щеплення проти COVID-19. Загальний рекомендований курс з вакцинації проти COVID-19 — це 4 щеплення. Через 5 місяців після первинного курсу вакцинації необхідно зробити перший бустер. Друга бустерна доза рекомендована всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої. В Україні дозволена вакцинація проти COVID-19 з 5-річного віку.

Від початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 млн випадків.

Як повідомлялось, 1 липня в Україні завершилася дія карантинних обмежень, введених в зв'язку з пандемією COVID-19.

5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації.