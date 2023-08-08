ГСЧС: Спасательные работы в Покровске завершены

Во вторник, 8 августа, завершены спасательные работы на месте ракетного удара российских войск в Покровске Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительной информации, погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС, еще 82 человека пострадали. Подразделениями ГСЧС были спасены 8 человек" , — говорится в сообщении.

Кроме того, с места происшествия вывезено 122 тонны строительного мусора.

Как сообщалось, вечером 7 августа Россия нанесла ракетный удар по Покровску Донецкой области. Были выпущены две ракеты ОТРК "Искандер". В результате удара были повреждены многоквартирные дома, частные дома, гостиница "Дружба", заведения питания, магазины, административные здания.