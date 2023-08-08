ДСНС: Рятувальні роботи в Покровську завершено

У вівторок, 8 серпня, завершено рятувальні роботи на місці ракетного удару російських військ в Покровьку Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, в тому числі 1 співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали. Підрозділами ДСНС було врятовано 8 людей" , — йдеться в повідомленні.

Крім того, з місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття.

Як повідомлялось, ввечері 7 серпня Росія завдала ракетний удар по Покровську Донецької області. Було випущено дві ракети ОТРК "Іскандер". Внаслідок удару було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки, готель "Дружба", заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.