ДСНС: Рятувальні роботи в Покровську завершено

ДСНС: Рятувальні роботи в Покровську завершено
Фото: ДСНС

У вівторок, 8 серпня, завершено рятувальні роботи на місці ракетного удару російських військ в Покровьку Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, в тому числі 1 співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали. Підрозділами ДСНС було врятовано 8 людей", — йдеться в повідомленні.

Крім того, з місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття.

Як повідомлялось, ввечері 7 серпня Росія завдала ракетний удар по Покровську Донецької області. Було випущено дві ракети ОТРК "Іскандер". Внаслідок удару було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки, готель "Дружба", заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics