Генштаб: Россия начала подготовку к выборам в Запорожской области
Россия начала подготовку к голосованию в оккупированном н.п. Стульнево Запорожской области, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 8 августа.
"В населенном пункте Стульнево Запорожской области оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед так называемыми "выборами" на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября. Предполагается прибытие представителей от партии "Единая Россия" для создания групп агитаторов и информаторов из числа местных коллаборантов ", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, по информации Центра национального сопротивления, россияне создали на временно оккупированных территориях Херсонской области "школы молодого избирателя", цель которых подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".