Генштаб: Росія розпочала підготовку до виборів у Запорізькій області
Росія почала підготовку до голосування в окупованому н.п. Стульневе Запорізької області, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 8 серпня.
"В населеному пункті Стульневе Запорізької області окупанти розпочали підготовку з питань агітацї перед так званими "виборами" на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня. Передбачається прибуття представників від партії "Єдина Росія" для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів", — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, за інформацією Центру національного спротиву, росіяни створили на тимчасово окупованих територіях Херсонської області "школи молодого виборця", які мають на меті підготувати старшокласників до "виборів президента РФ".