Минфин: Украина в 2022 году получила через Всемирный банк более 495 млрд грн

Партнеры Украины в 2022 году предоставили через Целевой фонд Всемирного банка более 495 млрд грн на обеспечение приоритетных расходов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Ведомство обнародовало подробную информацию о расходах государственного бюджета 2022 года, компенсированных иностранными партнерами в рамках проекта Всемирного Банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE in Ukraine).

Целью Проекта PEACE in Ukraine является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Так, международные доноры предоставили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года:

США — $11,7 млрд (гранты);

Великобритания — $1,45 млрд (кредитные гарантии);

Всемирный Банк — $727,8 млн (кредиты);

Германия — $264,5 млн (гранты);

Италия — $200,5 млн (кредит);

Испания — $50,1 млн (грант);

Дания – $30,9 млн (кредитные гарантии).

Финляндия — $21,3 млн (грант);

Ирландия — $21,1 млн (грант);

Нидерланды — $20,3 млн (кредитные гарантии);

Латвия — $10,4 млн (кредитные гарантии)

Литва — $10 млн (кредитные гарантии) и $3,2 млн (грант);

Швейцария — $10,3 млн (грант);

Бельгия — $3,1 млн (грант);

Исландия — $1,6 млн (грант).

В 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках Проекта, в частности на финансирование:

пенсий для более чем 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн);

пособия для 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (40,5 млрд грн);

жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн);

пособия при рождении ребенка для 750 тыс семей (8,9 млрд грн);

зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн), 140 тыс. преподавателей высшего образования (18,5 млрд гривен).

Минфин совместно с Всемирным банком обеспечивает прозрачность привлечения и использования средств, мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine – проверку с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в 2022 году в рамках Проекта.

Также Минфин осуществляет мероприятия по аудиту Проекта PEACE in Ukraine, в том числе с участием Счетной палаты.