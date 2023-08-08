Минфин: Украина в 2022 году получила через Всемирный банк более 495 млрд грн
Партнеры Украины в 2022 году предоставили через Целевой фонд Всемирного банка более 495 млрд грн на обеспечение приоритетных расходов, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Ведомство обнародовало подробную информацию о расходах государственного бюджета 2022 года, компенсированных иностранными партнерами в рамках проекта Всемирного Банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE in Ukraine).
Целью Проекта PEACE in Ukraine является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.
Так, международные доноры предоставили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года:
- США — $11,7 млрд (гранты);
- Великобритания — $1,45 млрд (кредитные гарантии);
- Всемирный Банк — $727,8 млн (кредиты);
- Германия — $264,5 млн (гранты);
- Италия — $200,5 млн (кредит);
- Испания — $50,1 млн (грант);
- Дания – $30,9 млн (кредитные гарантии).
- Финляндия — $21,3 млн (грант);
- Ирландия — $21,1 млн (грант);
- Нидерланды — $20,3 млн (кредитные гарантии);
- Латвия — $10,4 млн (кредитные гарантии)
- Литва — $10 млн (кредитные гарантии) и $3,2 млн (грант);
- Швейцария — $10,3 млн (грант);
- Бельгия — $3,1 млн (грант);
- Исландия — $1,6 млн (грант).
В 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках Проекта, в частности на финансирование:
- пенсий для более чем 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн);
- пособия для 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (40,5 млрд грн);
- жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн);
- пособия при рождении ребенка для 750 тыс семей (8,9 млрд грн);
- зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн), 140 тыс. преподавателей высшего образования (18,5 млрд гривен).
Минфин совместно с Всемирным банком обеспечивает прозрачность привлечения и использования средств, мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine – проверку с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в 2022 году в рамках Проекта.
Также Минфин осуществляет мероприятия по аудиту Проекта PEACE in Ukraine, в том числе с участием Счетной палаты.