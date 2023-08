Мінфін: Україна у 2022 році отримала через Світовий банк більше 495 млрд грн

Партнери України у 2022 році надали через Цільовий фонд Світового банку більше 495 млрд грн на забезпечення пріоритетних видатків, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Відомство оприлюднило детальну інформацію про видатки державного бюджету 2022 року, які компенсували іноземні партнери у рамках проекту Світового Банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE in Ukraine).

Метою Проекту PEACE in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Так, міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд в рамках Проекту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року:

США — $11,7 млрд (гранти);

Велика Британія — $1,45 млрд (кредитні гарантії);

Світовий Банк — $727,8 млн (кредити);

Німеччина — $264,5 млн (гранти);

Італія — $200,5 млн (кредит);

Іспанія — $50,1 млн (грант);

Данія — $30,9 млн (кредитні гарантії).

Фінляндія — $21,3 млн (грант);

Ірландія — $21,1 млн (грант);

Нідерланди — $20,3 млн (кредитні гарантії);

Латвія — $10,4 млн (кредитні гарантії)

Литва — $10 млн (кредитні гарантії) та $3,2 млн (грант);

Швейцарія — $10,3 млн (грант);

Бельгія — $3,1 млн (грант);

Ісландія — $1,6 млн (грант).

Загалом у 2022 році Україна отримала 495,3 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках Проекту, зокрема на фінансування:

пенсій для понад 9 млн пенсіонерів (199,5 млрд грн);

допомоги для 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб (40,5 млрд грн);

житлових субсидій для 1,6 млн сімей (15,9 млрд грн);

допомоги при народженні дитини для 750 тис сімей (8,9 млрд грн);

зарплат для 515 тис. медпрацівників (45,2 млрд грн), 503 тис. учителів шкіл (69,9 млрд грн), 140 тис. викладачів закладів вищої освіти (18,5 млрд гривень).

Мінфін спільно зі Світовим банком забезпечує прозорість залучення і використання коштів, здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у 2022 році у рамках Проекту.

Також Мінфін здійснює заходи щодо аудиту Проекту PEACE in Ukraine, зокрема за участю Рахункової палати.