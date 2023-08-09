Reuters: В Норвегии из-за наводнений частично разрушилась дамба электростанции

Вода прорвала дамбу электростанции Браскерейдфосс на востоке Норвегии после нескольких дней сильных наводнений в этом районе, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Reuters.

Плотина Браскерейдфосс на реке Гломма, крупнейшей водной артерии Норвегии, не смогла открыть свои люки после того, как ее диспетчерская была затоплена.

Ранее полиция рассматривала возможность взорвать один из люков 45-летней дамбы, чтобы облегчить ситуацию, но решила не делать этого, поскольку взрыв было бы трудно контролировать.

"Убытки от возможного взрыва... были бы настолько большими, что он не имел бы никакого смысла", – сказал Фредрик Томсон из местной полиции.

Кроме полиции, на месте происшествия присутствовали саперы из Вооруженных сил Норвегии и кризисный персонал.

Полиция опасается, что мост в Браскерейдфоссе может обвалиться. Вместе с тем в полиции уверяют, что угрозы для жителей не будет даже если дамба разрушится полностью.

Власти заверили, что все, кто должен был быть эвакуирован в этом районе, уже эвакуированы.

Норвегия эвакуировала тысячи людей, поскольку реки вышли из берегов до самого высокого уровня за последние 50 лет, а дома и предприятия были затоплены или снесены оползнями.

Основные дороги были закрыты, а железнодорожное сообщение приостановлено на значительной части юга Норвегии, поскольку реки вышли из берегов, и власти предупредили о новых наводнениях в ближайшие дни, когда вода будет двигаться к более низким прибрежным регионам.

Напомним, перед приближением шторма на юге Норвегии объявили красный уровень опасности, что происходит крайне редко. Уже в первые сутки непогоды отменили ряд поездов и авиарейсов, на многих дорогах произошли серьезные оползни и камнепады.

Шторм задел также соседнюю Швецию, приведя к перебоям с транспортом и электроснабжением. Из-за вызванных непогодой повреждений сошел с рельсов пассажирский поезд.