Reuters: У Норвегії через повені частково зруйнувалася дамба електростанції

Вода прорвала дамбу електростанції Браскерейдфосс на сході Норвегії після кількох днів сильних повеней в цьому районі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Reuters.

Гребля Браскерейдфосс на річці Гломма, найбільшій водній артерії Норвегії, не змогла відкрити свої люки після того, як її диспетчерська була затоплена.

Раніше поліція розглядала можливість підірвати один з люків 45-річної дамби, щоб полегшити ситуацію, але вирішила не робити цього, оскільки вибух було б важко контролювати.

"Збитки від можливого вибуху... були б настільки великими, що він не мав би ніякого сенсу", – сказав Фредрік Томсон з місцевої поліції.

Окрім поліції, на місці події були присутні сапери зі Збройних сил Норвегії та кризовий персонал.

Поліція побоюється, що міст у Браскерейдфоссі може обвалитися. Разом з тим у поліції запевняють, що загрози для мешканців не буде навіть якщо дамба зруйнується повністю.

Влада запевнила, що всі, хто мав бути евакуйований у цьому районі, вже евакуйовані.

Норвегія евакуювала тисячі людей, оскільки річки вийшли з берегів до найвищого рівня за останні 50 років, а будинки і підприємства були затоплені або знесені зсувами.

Основні дороги були закриті, а залізничне сполучення призупинено на значній частині півдня Норвегії, оскільки річки вийшли з берегів, і влада попередила про нові повені найближчими днями, коли вода рухатиметься до нижчих прибережних регіонів.

Нагадаємо, перед наближенням шторму на півдні Норвегії оголосили червоний рівень небезпеки, що стається вкрай рідко. Вже у першу добу негоди скасували низку потягів та авіарейсів, на багатьох дорогах сталися серйозні зсуви ґрунту та каменепади.

Шторм зачепив також сусідню Швецію, призвівши до перебоїв з транспортом та електропостачанням. Через спричинені негодою пошкодження зійшов з рейок пасажирський потяг.