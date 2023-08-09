Оккупанты обстреляли жилой квартал Запорожья: два человека погибли

Российские войска атаковали жилой квартал Запорожья, в результате чего погибли два человека, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, председателя Запорожской ОГА Юрия Малашка, президента Украины Владимира Зеленского.

"Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые".

В Запорожской области с 19:40 до 20:25 объявляли воздушную тревогу. Малашко одновременно сообщил о "попадании в объект гражданской инфраструктуры".

Позже Зеленский сообщил о трех погибших.

"По состоянию на сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор" , - написал он.

Обновлено. Министр внутренних дел Игорь Клименко в 21:31 сообщил, что в первую очередь информация была о трех погибших, но "одного человека удалось реанимировать".