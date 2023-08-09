Окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя: дві людини загинули

Російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя, в результаті чого загинули дві людини, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, президента України Володимира Зеленського.

"Ворог атакував житловий квартал Запоріжжя. На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені".

В Запорізькій області з 19:40 до 20:25 оголошували повітряну тривогу. Малашко водночас повідомив про "влучання у об‘єкт цивільної інфраструктури".

Пізніше Зеленський повідомив про трьох загиблих.

"Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним. Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок", - написав він.

﻿Оновлено. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко о 21:31 повідомив, що першочергово інформація була про трьох загиблих, але "одну особу вдалося реанімувати".