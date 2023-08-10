Разведка Британии: VPN – ключевое препятствие для контроля Кремля за инфополем

Разведка Великобритании рассказала о роли для россиян VPN как способа обезопасить себя и обойти цензуру, с чем может быть связана активизация попыток властей закрыть доступ к ним, сообщает Европейская правда.

Этому вопросу посвятили разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 10 августа.

В течение прошлой недели российские власти вероятно усилили попытки закрыть доступ к VPN, виртуальным частным сетям, поскольку были многочисленные сообщения, что в некоторых регионах России наиболее популярные VPN стали недоступными.

Аналитики отмечают, что в России VPN очень популярны, хотя объявлены незаконными с 2017 года: это позволяет пользователям сохранять приватность и обходить цензуру, в частности получать доступ к альтернативным источникам информации о войне и событиях в мире.