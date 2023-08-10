Розвідка Британії: VPN є ключовою перешкодою для контролю Кремля за інфополем

Розвідка Британії розповіла про роль для росіян VPN як способу убезпечити себе та обійти цензуру, з чим може бути пов’язана активізація спроб влади закрити доступ до них, повідомляє Європейська правда.

Цьому питанню присвятили розвідувальний огляд Міноборони Британії від 10 серпня.

Протягом минулого тижня російська влада ймовірно посилила спроби закрити доступ до VPN, віртуальних приватних мереж, оскільки були численні повідомлення, що в деяких регіонах Росії найбільш популярні VPN стали недоступними.

Аналітики зазначають, що у Росії VPN дуже популярні, хоча оголошені незаконними з 2017 року: це дозволяє користувачам зберігати приватність та обходити цензуру, зокрема отримувати доступ до альтернативних джерел інформації про війну і події у світі.