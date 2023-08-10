Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому

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Печерский райсуд Киева избрал народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в служебном подлоге документов для выезда за границу, мера пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета сроком до 8 октября.

"Ходатайство удовлетворить, применить к Александру Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства. Возложить обязанности на срок до 8 октября 2023 года прибывать к следователю прокурору, следователю судьи, не отлучаться за предел Киевской области без разрешения следственного прокурора, суда, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт гражданина Украины для выезда за границу" , — говорится в определении суда, которое зачитала судья.

Сторона обвинения просила суд применить к нардепу меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета и не отлучаться со своего места жительства.