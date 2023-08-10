Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

, повідомляє Суспільне.

Печерський райсуд Києва обрав народному депутатові Олександру Дубінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.

"Клопотання задовольнити, застосувати до Олександра Дубінського запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Покласти обов'язки на строк до 8 жовтня 2023 року прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, не відлучатися за межу Київської області без дозволу слідчого прокурора, суду, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон" , — йдеться в ухвалі суду, яку зачитала суддя.

Сторона обвинувачення просила суд застосувати до нардепа запобіжний захід у вигляді особистого зобов‘язання з носінням електронного браслета і не відлучатись зі свого місця проживання.