Что нужно украинцам, чтобы вернуться из-за границы - опрос

Украинские беженцы, нашедшие убежище за границей, нередко нуждаются в значительной помощи, чтобы иметь возможность вернуться в Украину. Наиболее необходимы организация поездки и деньги. Для большинства беженцев мотивом возвращения является тоска по дому и улучшение ситуации в их регионе, со ссылкой на dailynewshungary.com, сообщает РБК-Украина.

Венгерский офис Международной организации по миграции (МОМ) в апреле-июне 2023 года провел опрос украинских беженцев на тему возвращения в Украину.

Выяснилось, что беженцы, которые возвращаются в Украину, нуждаются в помощи с проездом, в информации, финансовой поддержке и помощи в медицинских вопросах. Среди опрошенных 30% намеревались вернуться домой навсегда, а 66% посещали Украину на короткое время. Основными мотивами вернуться в Украину большинство людей назвали тоску по дому и улучшение ситуации в их регионе.

Наибольшими потребностями при возвращении респонденты называли следующие:

помощь с поездкой – 52%;

общая информация – 43%;

финансовая поддержка – 39%;

доступ к медицинским услугам и лекарствам – 27%.

Более половины респондентов заявили, что получали помощь при поездке в Венгрию. Еще 39% получили поддержку с поселением, 36% получили финансовую помощь, а 32% – питание.

Среди опрошенных 54% избрали страной убежища именно Венгрию, тогда как 12% искали приют в Германии, а 5% – в Австрии.