Що потрібно українцям, щоб повернутися з-за кордону – опитування

Українські біженці, які знайшли притулок за кордоном, нерідко потребують значної допомоги, щоб мати можливість повернутися до України. Найбільш потрібні організація поїздки та гроші. Для більшості біженців мотивом повернення є туга за домівкою та покращення ситуації в їхньому регіоні, з посиланням на dailynewshungary.com, повідомляє РБК-Україна.

Угорський офіс Міжнародної організації з міграції (МОМ) у квітні-червні 2023 року провів опитування українських біженців на тему повернення в Україну.

З'ясувалося, що біженці, які повертаються в Україну, потребують допомоги з проїздом, інформації, фінансової підтримки та допомоги у медичних питаннях. Серед опитаних 30% мали намір повернутись додому назавжди, а 66% відвідували Україну на короткий час. Основними мотивами повернутися в Україну більшість людей назвали тугу за домівкою та покращення ситуації в їхньому регіоні.

Найбільшими потребами при поверненні респонденти називали такі:

допомога з поїздкою – 52%;

загальна інформація – 43%;

фінансова підтримка – 39%;

доступ до медичних послуг та ліків – 27%.

Більше половини респондентів заявили, що отримували допомогу під час поїздки до Угорщини. Ще 39% отримали підтримку із поселенням, 36% отримали фінансову допомогу, а 32% – харчування.

Серед опитаних 54% обрали країною притулку саме Угорщину, тоді як 12% шукали притулок у Німеччині, а 5% – в Австрії.