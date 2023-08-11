Воздушная тревога: в Киеве работает ПВО, в регионах взрывы

В Украине объявили воздушную тревогу из-за пусков ракет "Кинжал". В Киеве работает противовоздушная оборона, сообщают в городской военной администрации.

"Ракетная опасность продолжается! Оставайтесь в укрытиях!" , – заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Также "Суспільне" сообщает о звуках взрывов в Хмельницком и Винницкой области.

В воздушных силах сообщали о ракетной угрозе для Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Обновлено 10:25. В Киеве на территорию одной из детских больниц упали﻿ обломки ракеты, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В КМВА уточнили, что обломки упали в Оболонском районе.

Обновлено 10:40. В Хмельницкой области работала ПВО, сообщили﻿ в областной военной администрации.

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