Повітряна тривога: у Києві працює ППО, в регіонах вибухи

В Україні оголосили повітряну тривогу через пуски ракет "Кинджал". У Києві працює протиповітряна оборона, повідомляють﻿ в міській військовій адміністрації.

"Ракетна небезпека триває! Залишайтеся в укриттях!" , - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Також "Суспільне" повідомляє﻿ про звуки вибухів у Хмельницькому та на Вінниччині.

У повітряних силах повідомляли﻿ про ракетну загрозу для Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Оновлено 10:25. У Києві на територію однієї з дитячих лікарень впали﻿ уламки ракети, постраждалих та руйнувань немає, повідомив мер столиці Віталій Кличко. У КМВА уточнили, що уламки впали в Оболонському районі.

Оновлено 10:40. У Хмельницькій області працювала ППО, повідомили﻿ в обласній військовій адміністрації.

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