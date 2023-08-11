Повітряна тривога: у Києві працює ППО, в регіонах вибухи
В Україні оголосили повітряну тривогу через пуски ракет "Кинджал". У Києві працює протиповітряна оборона, повідомляють в міській військовій адміністрації.
"Ракетна небезпека триває! Залишайтеся в укриттях!", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Також "Суспільне" повідомляє про звуки вибухів у Хмельницькому та на Вінниччині.
У повітряних силах повідомляли про ракетну загрозу для Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей.
Оновлено 10:25. У Києві на територію однієї з дитячих лікарень впали уламки ракети, постраждалих та руйнувань немає, повідомив мер столиці Віталій Кличко. У КМВА уточнили, що уламки впали в Оболонському районі.
Оновлено 10:40. У Хмельницькій області працювала ППО, повідомили в обласній військовій адміністрації.
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