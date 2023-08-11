В Москве прогремел взрыв, очевидцы сообщают о безпилотнике
В районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы произошел взрыв. Об этом пишут российские пропагандистские издания РИА Новости и РБК, а также Telegram-каналы, сообщает Украинская правда.
"Сильный хлопок был слышен в районе Карамышевской набережной", – говорится в сообщении "РИА Новости".
Очевидцы сообщили, что в районе Хорошево-Мневники заметили аппарат, похожий на дрон. Он якобы упал в парке у реки.
Российские СМИ и Telegram-каналы публикуют фото и видео с места события.