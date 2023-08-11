У Москві прогримів вибух, очевидці повідомляють про безпілотник
У районі Карамишевської набережної на північному заході Москви пролунав вибух. Про це пишуть російські пропагандистські видання "РИА Новости" та РБК, а також Telegram-канали, повідомляє Українська правда.
"Сильний хлопок було чути в районі Карамишевської набережної", – йдеться в повідомленні "РИА Новости".
Очевидці повідомили, що в районі Хорошево-Мнєвники помітили апарат, схожий на дрон. Він нібито впав у парку біля річки.
Російські ЗМІ та Telegram-канали публікують фото і відео з місця події.