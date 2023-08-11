В оккупированном селе не будут выдавать лекарства и инсулин без паспорта РФ

Назначенный Россией глава оккупированного села Лазурное Херсонской области заявил, что жителям без паспорта РФ не будут выдавать медикаменты, и "инсулин в первую очередь", а также угрожает "вывезти на линию разграничения детей ждунов", которые не хотят учиться в российских школах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Telegram-канал Сирена со ссылкой на видеообращение так называемого "главы" села Александра Дудки.

"Вышел уже официальный документ (оккупационной администрации - ред.), что медицинские препараты, приобретаемые с бюджета России, не будут выдаваться иностранным гражданам, то есть гражданам Украины.

В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны.

То же касается выдачи гуманитарной помощи и других вопросов тех людей, которые в настоящее время не оформили паспорт РФ".

Он также показал на камеру список "детей ждунов", которые "ни разу не были в школе", имея в виду российские школы, хотя украинцы на оккупированных территориях могут учиться онлайн в школах Украины.

Он угрожает родителям привлечением к уголовной ответственности, а также тем, что посадит детей в автобусы, вывезет на полосу разграничения и отправит "в ваши украинские школы", где они будут учиться, если "брезгуют русским".

При этом он утверждает, что на оккупированных территориях якобы не преследуются украиноговорящие и требуется, чтобы человек лишь "уважал страну, которая его приняла и обеспечивает его безопасность". Далее он подытожил:

"Уважаемые мои ждуны, сейчас предлагаю определиться, как вы будете жить, где вы будете жить и по каким законам. Если законы РФ вам не нравятся – собирайте вещи и на выезд.

Я думаю, меня поддержат все (так называемые - ред.) правоохранительные органы, дабы вы спокойно уехали пока у вас есть возможность. Дальше – будем сложнее.

… Этот беспредел будет караться жестоко и беспощадно".

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