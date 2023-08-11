"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов ко Дню независимости

"Укрзализныця" объявила о запуске дополнительных поездов в направлении Киев-Львов на даты в канун Дня Независимости, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в Telegram-канале "УЗ".

"Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поезда №191/192 Киев — Львов на пиковые даты 21 и 23 августа" , — говорится в сообщении.

По данным компании, отправление поезда будет в 07:05 из Киева, а прибытие во Львов в 17:03. Обратно из Львова — в 13:15 и прибытие в Киев в 22:05.

Также "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поезда №163/164 Киев — Львов. Этот маршрут будет удобен для тех, кто будет ехать в Харьков — в приложении нужно выбрать путешествие с пересадкой №63 Харьков — Киев + №163 Киев — Львов.

Отправление из Киева 14, 15 и 16 августа в 06:28, прибытие во Львов в 13:58, а вот 16 августа — в 13:40. Обратно поезд будет отправляться из Львова в те же даты в 14.50 и прибывать в Киев в 22.27.