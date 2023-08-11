"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги з Києва до Львова до Дня незалежності

"Укрзалізниця" оголосила про запуск додаткових потягів у напрямку Київ-Львів на дати напередодні Дня Незалежності, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у Telegram-каналі "УЗ".

"Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда №191/192 Київ — Львів на пікові дати 21 та 23 серпня" , — сказано у повідомленні.

За даними компанії, відправлення потягу буде о 07:05 з Києва, а прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова — о 13:15 і прибуття до Києва о 22:05.

Також "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда №163/164 Київ — Львів. Цей маршрут буде зручним для тих хто буде їхати до Харкова — у застосунку треба обрати подорож з пересадкою №63 Харків — Київ + №163 Київ — Львів.

Відправлення з Києва 14, 15 та 16 серпня о 06:28, прибуття до Львова о 13:58, а от 16 серпня — о 13:40. Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.