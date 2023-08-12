Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк смягчил требования к проведению операций с наличными через платежные терминалы самообслуживания

Нацинальный банк дополнил перечень исключений и разрешил не подтверждать с помощью мобильного телефона операции с наличными через платежные терминалы (ПТКС) в случаях, когда речь идет о: - внесении наличных через ПТКС для пополнения счета, к которому выпущена платежная карта, при условии одновременного соблюдения нескольких условий (в частности, в случае считывания ее платежным терминалом и дальнейшего корректного введения ПИН-кода карты или подтверждения операции банком-эмитентом карты); - оплате услуг мобильной связи на сумму, не превышающую 200 гривен (в течение одного месяца на один номер мобильной связи).

Детально ознакомиться с новой инициативой НБУ можно на сайте﻿ регулятора.

2. Банки продолжают снижение процентных ставок по депозитам

Сразу 6 банков на уходящей неделе отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

«Агропросперис Банк» снизил ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 20,25 до 16,75% годовых.

Банк «Глобус» снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев:

на 9 месяцев – с 21 до 17% годовых;

на 12 месяцев – с 18 до 17,50% годовых.

В то же время «Глобус» повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев: на 3 месяца – с 16,25 до 19% годовых;

На 6 месяцев – с 15,75 до 16,50% годовых.

«Банк инвестиций и сбережений» (БИС) снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 20 до 18% годовых;

на 6, 9 и 12 месяцев – с 18 до 17,5% годовых.

«Юнекс Банк» снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 20 до 18% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 17,75 до 15,75% годовых;

на 12 месяцев – с 18 до 16% годовых.

«Радабанк» снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев: на 6 месяцев – с 20,5 до 19% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 16,5 до 15,5% годовых.

Банк «Клиринговый Дом» снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев с 20 до 17% годовых.

В то же время один банк увеличил процентные ставки по депозитам в долларах США и евро.

Банк «Украинский капитал» повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 2 до 2,50% годовых; на 6 и 9 месяцев – с 2,50 до 3% годовых;

на 12 месяцев – с 2,75 до 3,25% годовых.

Также «Украинский капитал» повысил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1 до 1,25% годовых;

на 6 месяцев – с 1,50 до 1,75% годовых;

на 9 месяцев – с 1,75 до 2% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 2,25% годовых.

3. Банки меняют тарифы по своим платежным картам

С 4 сентября меняются тарифы по всем картам «Банка Восток», кроме карт «Банка Власний Рахунок», «є-Підтримки» и «є-Відновлення», а именно:

по всем операциям (как входящим, так и исходящим) типа quasi cash ((МСС: 6050; 6051; 6052; 6211; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995) банк будет брать комиссию 0,4%;

изменение ПИН-кода теперь будет бесплатным;

безосновательное оспаривание операции – 300 грн;

ограничение на перевыпуск карт в случае потери или кражи – 5 раз в год в рамках одного тарифа;

ограничение на количество счетов на одного клиента – не более 3 в рамках одного тарифа.

Кроме того, для «Карт с кешбэком»:

- конвертация валюты операции в валюту счета становится бесплатной;

ограничение на количество счетов на одного клиента – не больше одного.

4. Совместная акция «Приватбанка» и интернет-магазина ROZETKA

C 9 августа по 15 сентября при оплате картой VISA «Универсальная» или «Универсальная GOLD» от «Приватбанка» в интернет-магазине ROZETKA действует скидка в размере 5%.

Скидка предоставляется на товары со специальной отметкой «-5%» и логотипами «Приватбанка» и VISA.

При оформлении заказа необходимо выбрать способ оплаты «5% скидки в случае оплаты от 500 грн картой VISA от Приватбанка».