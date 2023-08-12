Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк пом'якшив вимоги щодо проведення операцій з готівкою через платіжні термінали самообслуговування

Національний банк доповнив перелік винятків і дозволив не підтверджувати за допомогою мобільного телефону операції з готівкою через платіжні термінали (ПТКС) у випадках, коли йдеться про: - внесення готівки через ПТКС для поповнення рахунку, до якого випущено платіжну картку, за умови одночасного дотримання кількох умов (зокрема, у разі зчитування її платіжним терміналом та подальшого коректного введення ПІН-коду картки або підтвердження операції банком-емітентом картки); - оплату послуг мобільного зв'язку на суму, що не перевищує 200 гривень (протягом одного місяця на номер мобільного зв'язку).

Детально ознайомитися з новою ініціативою НБУ можна на сайті регулятора.

2. Банки продовжують зниження процентних ставок за депозитами

Відразу 6 банків минулого тижня відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

«Агропросперіс Банк» знизив ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 20,25 до 16,75% річних.

Банк «Глобус» знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців:

на 9 місяців – з 21 до 17% річних;

на 12 місяців – із 18 до 17,50% річних.

Водночас «Глобус» підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців: на 3 місяці – з 16,25 до 19% річних;

На 6 місяців – з 15,75% до 16,50% річних.

«Банк інвестицій та заощаджень» (ВІС) знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців: на 3 місяці – з 20 до 18% річних;

на 6, 9 та 12 місяців – з 18 до 17,5% річних.

«Юнекс Банк» знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців: на 3 місяці – з 20 до 18% річних;

на 6 та 9 місяців – з 17,75 до 15,75% річних;

на 12 місяців – із 18 до 16% річних.

«Радабанк» знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців: на 6 місяців – з 20,5 до 19% річних;

на 9 та 12 місяців – з 16,5 до 15,5% річних.

Банк «Кліринговий Дім» знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців з 20 до 17% річних.

Водночас один банк збільшив процентні ставки за депозитами у доларах США та євро.

Банк «Український капітал» підвищив процентні ставки за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців: на 3 місяці – з 2 до 2,50% річних; на 6 та 9 місяців – з 2,50 до 3% річних;

на 12 місяців - з 2,75 до 3,25% річних.

Також «Український капітал» підвищив процентні ставки за депозитами в євро на 3,6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з першого до 1,25% річних;

на 6 місяців – з 1,50 до 1,75% річних;

на 9 місяців – з 1,75 до 2% річних;

на 12 місяців - з 2 до 2,25% річних.

3. Банки змінюють тарифи за своїми платіжними картками

З 4 вересня змінюються тарифи по всіх картах «Банку Схід», крім карт «Банку Власний Рахунок», «є-Підтримки» та «є-Відновлення», а саме:

за всіма операціями (як вхідними, так і вихідними) типу quasi cash ((МСС: 6050; 6051; 6052; 6211; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995) банк братиме 4

зміна ПІН-коду тепер буде безкоштовною;

безпідставне заперечення операції – 300 грн;

обмеження на перевипуск карток у разі втрати або крадіжки – 5 разів на рік у рамках одного тарифу;

обмеження на кількість рахунків на одного клієнта – не більше ніж 3 в рамках одного тарифу.

Крім того, для «Карт із кешбеком»:

- конвертація валюти операції у валюту рахунку стає безплатною;

обмеження на кількість рахунків на одного клієнта – не більше одного.

4. Спільна акція «Приватбанку» та інтернет-магазину ROZETKA

З 9 серпня по 15 вересня при оплаті карткою VISA "Універсальна" або "Універсальна GOLD" від "Приватбанку" в інтернет-магазині ROZETKA діє знижка у розмірі 5%.

Знижка надається на товари зі спеціальною відміткою «-5%» та логотипами «Приватбанку» та VISA.

При оформленні замовлення необхідно вибрати спосіб оплати «5% знижки у разі оплати від 500 грн. карткою VISA від Приватбанку».