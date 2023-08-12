В Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога (Обновлено)

В восточных и южных областях Украины 30 минут звучала воздушная тревога, в то же время в Кривом Роге раздались взрывы, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит карта воздушных тревог, Воздушные силы, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В 11 областях и в Крыму объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в этих областях.

Прямая речь Вилкула:

"Кривой Рог. Взрывы.

Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Обновлено: Тревога продолжалась почти 30 минут.

Вилкул также добавил, что подробности взрывов пока не сообщает, но потерь среди населения нет.

В ОВА добавили, что по городу ударили, предварительно, баллистической ракетой.