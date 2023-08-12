У Кривому Розі пролунали вибухи, в частині областей тривога (Оновлено)
У східних та південних областях України 30 хвилин лунала повітряна тривога, водночас в Кривому Розі пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.
Про це говорить мапа повітряних тривог, Повітряні сили, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
В 11 областях та в Криму оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в цих областях.
Пряма мова Вілкула:
"Кривий Ріг. Вибухи.
Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".
Оновлено: Тривога тривала майже 30 хвилин.
Вілкул також додав, що подробиці вибухів поки не повідомляє, але втрат серед населення немає.
В ОВА додали, що по місту вдарили, попередньо, балістичною ракетою.