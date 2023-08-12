У Кривому Розі пролунали вибухи, в частині областей тривога (Оновлено)

У східних та південних областях України 30 хвилин лунала повітряна тривога, водночас в Кривому Розі пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це говорить мапа повітряних тривог, Повітряні сили, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

В 11 областях та в Криму оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в цих областях.

Пряма мова Вілкула:

"Кривий Ріг. Вибухи.

Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

Оновлено: Тривога тривала майже 30 хвилин.

Вілкул також додав, що подробиці вибухів поки не повідомляє, але втрат серед населення немає.

В ОВА додали, що по місту вдарили, попередньо, балістичною ракетою.