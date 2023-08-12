В Одессе официально открыли пляжи для купания: подробности

Зоны для купания и оздоровления на побережьях Одессы официально открыты, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает начальник ОВА Олег Киперман.

"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю" , — информирует чиновник.

При этом на открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.

Первые открытые зоны:

пляж Калетон

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

пляж "Икра"

пляж "Чайка"

муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Список со временем должен быть дополнен по результатам прохождения проверок.

Разрешено пребывание на пляжах с 08:00 до 20:00.

Однако во время воздушной тревоги при обнаружении подозрительных предметов во время шторма от 2 баллов на береговых сооружениях за пределами зон для купания пребывания людей запрещено. Нельзя выходить и к акватории Черного моря какого-либо плавсредства, кроме спасательных служб.

Еще речь идет о том, что в случае необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря. Ежедневно должна быть уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.