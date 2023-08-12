В Одессе официально открыли пляжи для купания: подробности
Зоны для купания и оздоровления на побережьях Одессы официально открыты, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает начальник ОВА Олег Киперман.
"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю", — информирует чиновник.
При этом на открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.
Первые открытые зоны:
- пляж Калетон
- Инклюзивный пляж
- муниципальный пляж (район 14 Фонтана)
- пляж "Икра"
- пляж "Чайка"
- муниципальный пляж (район 10 Фонтана).
Список со временем должен быть дополнен по результатам прохождения проверок.
Разрешено пребывание на пляжах с 08:00 до 20:00.
Однако во время воздушной тревоги при обнаружении подозрительных предметов во время шторма от 2 баллов на береговых сооружениях за пределами зон для купания пребывания людей запрещено. Нельзя выходить и к акватории Черного моря какого-либо плавсредства, кроме спасательных служб.
Еще речь идет о том, что в случае необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря. Ежедневно должна быть уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.