В Одессе официально открыли пляжи для купания: подробности

В Одессе официально открыли пляжи для купания: подробности
Фото: Рixabay

Зоны для купания и оздоровления на побережьях Одессы официально открыты, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает начальник ОВА Олег Киперман.

"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю", — информирует чиновник.

При этом на открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.

Первые открытые зоны:

  • пляж Калетон
  • Инклюзивный пляж
  • муниципальный пляж (район 14 Фонтана)
  • пляж "Икра"
  • пляж "Чайка"
  • муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Список со временем должен быть дополнен по результатам прохождения проверок.

Разрешено пребывание на пляжах с 08:00 до 20:00.

Однако во время воздушной тревоги при обнаружении подозрительных предметов во время шторма от 2 баллов на береговых сооружениях за пределами зон для купания пребывания людей запрещено. Нельзя выходить и к акватории Черного моря какого-либо плавсредства, кроме спасательных служб.

Еще речь идет о том, что в случае необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря. Ежедневно должна быть уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.

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