В Одесі офіційно відкрили пляжі для купання: подробиці

Зони для купання та оздоровлення на узбережжях Одеси офіційно відкрито, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує начальник ОВА Олег Кіперман.

"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря" , — інформує посадовець.

При тому, на відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

Перші відкриті зони:

пляж Калетон

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

пляж "Ікра"

пляж "Чайка"

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Список з часом має доповнюватися за результатами проходження перевірок.

Дозволено перебування людей на пляжах з 08:00 до 20:00.

Проте, під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів, на берегових спорудах, поза межами зон для купання перебування людей заборонено. Не можна виходити й до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб.

Ще йдеться і про те, що у разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря. Щоденно мають бути прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.