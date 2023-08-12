В Одесі офіційно відкрили пляжі для купання: подробиці
Зони для купання та оздоровлення на узбережжях Одеси офіційно відкрито, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформує начальник ОВА Олег Кіперман.
"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря", — інформує посадовець.
При тому, на відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.
Перші відкриті зони:
- пляж Калетон
- Інклюзивний пляж
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану)
- пляж "Ікра"
- пляж "Чайка"
- муніципальний пляж (район 10 Фонтану).
Список з часом має доповнюватися за результатами проходження перевірок.
Дозволено перебування людей на пляжах з 08:00 до 20:00.
Проте, під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів, на берегових спорудах, поза межами зон для купання перебування людей заборонено. Не можна виходити й до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб.
Ще йдеться і про те, що у разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря. Щоденно мають бути прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.