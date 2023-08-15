Во Львове раздавались взрывы, есть попадания в жилые дома – Садовый
В ночь на 15 августа во время ракетной атаки РФ во Львове раздались взрывы. Есть попадания в жилые дома.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
О взрывах на Львовщине также сообщали в областной военной администрации.
"Львовская область, все слышат. Сохраняйте информационную тишину!", - написал председатель ОВА Максим Козицкий.
Позже Садовый добавил, что есть "много сбитых ракет" и попадание по Львову. По его словам, пострадали и частные дома.
Также он сообщил, что есть попадание в жилые дома, на верхних этажах возник пожар.
"Эвакуируем людей. Все службы на месте", – отметил он.