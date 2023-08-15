Во Львове раздавались взрывы, есть попадания в жилые дома – Садовый

В ночь на 15 августа во время ракетной атаки РФ во Львове раздались взрывы. Есть попадания в жилые дома.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

О взрывах на Львовщине также сообщали в областной военной администрации.

"Львовская область, все слышат. Сохраняйте информационную тишину!" , - написал председатель ОВА Максим Козицкий.

Позже Садовый добавил, что есть "много сбитых ракет" и попадание по Львову. По его словам, пострадали и частные дома.

Также он сообщил, что есть попадание в жилые дома, на верхних этажах возник пожар.