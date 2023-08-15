У Львові лунали вибухи, є влучання в житлові будинки – Садовий
У ніч на 15 серпня під час ракетної атаки РФ у Львові лунали вибухи. Є влучання в житлові будинки.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Про вибухи на Львівщині також повідомляли в обласній військовій адміністрації.
"Львівська область, всі чують. Зберігайте інформаційну тишу!", – написав голова ОВА Максим Козицький.
Пізніше Садовий додав, що є "багато збитих ракет" і попадання по Львову. За його словами, постраждали і приватні помешкання.
Також він повідомив, що є влучення в житлові будинки, на верхніх поверхах виникла пожежа.
"Евакуюємо людей. Всі служби на місці", – зазначив він.