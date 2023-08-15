В Луцке оккупанты попали в промышленное предприятие, трое погибших – ОВА

Во время массированной атаки ночью 15 августа россияне попали в промышленное предприятие в Луцке, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

По его словам, ночью в области работала ПВО, впрочем, есть и "прилет" в промышленное предприятие в Луцке.

"Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии впоследствии сообщим" , - отметил он.

На месте работают все подходящие службы, добавили в ОВА.

Позже Погуляйко сообщил﻿, что в результате обстрела погибли три человека, еще несколько пострадавших находятся в больнице.