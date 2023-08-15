У Луцьку окупанти поцілили в промислове підприємство, троє загиблих – ОВА

Під час масованої атаки вночі 15 серпня росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, є постраждалі.

Про це повідомив﻿ голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За його словами, вночі в області працювала ППО, втім є і "приліт" у промислове підприємство в Луцьку.

"Наразі відомо про двох потерпілих. Про їх стан згодом повідомимо" , – зазначив він.

На місці працюють усі відповідні служби, додали в ОВА.

Пізніше Погуляйко повідомив﻿, що внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще кілька постраждалих перебувають в лікарні.