У Луцьку окупанти поцілили в промислове підприємство, троє загиблих – ОВА
Під час масованої атаки вночі 15 серпня росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, є постраждалі.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За його словами, вночі в області працювала ППО, втім є і "приліт" у промислове підприємство в Луцьку.
"Наразі відомо про двох потерпілих. Про їх стан згодом повідомимо", – зазначив він.
На місці працюють усі відповідні служби, додали в ОВА.
Пізніше Погуляйко повідомив, що внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще кілька постраждалих перебувають в лікарні.