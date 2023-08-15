Минобороны о боях на левобережье Херсонщины: Выдают желаемое за действительное
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что некоторые подразделения Сил обороны успешно выполняли задачи на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако говорить о существенных результатах пока рано. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.
По ее словам, южное направление — ключевой для наступления Вооруженных Сил Украины.
"Ситуация сложная. Не один метр земли не дается просто. Идут бои за Урожайное, идет работа на Мелитопольском и Бердянском направлении. Много укреплений над основными господствующими высотами", — сказала Маляр.
Насчет боев на левом берегу Днепра в Херсонской области она заявила, что необходимо говорить о них "осторожно".
"Все ждут результатов. ВСУ собираются освободить все территории, некоторые подразделения выполняли успешно там задачи. Многие эксперты объявляют желаемое за действительно. Как будут существенные результаты, мы сообщим об этом", — резюмировала чиновница.