Минобороны о боях на левобережье Херсонщины: Выдают желаемое за действительное

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что некоторые подразделения Сил обороны успешно выполняли задачи на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако говорить о существенных результатах пока рано. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По ее словам, южное направление — ключевой для наступления Вооруженных Сил Украины.

"Ситуация сложная. Не один метр земли не дается просто. Идут бои за Урожайное, идет работа на Мелитопольском и Бердянском направлении. Много укреплений над основными господствующими высотами" , — сказала Маляр.

Насчет боев на левом берегу Днепра в Херсонской области она заявила, что необходимо говорить о них "осторожно".