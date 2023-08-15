Міноборони про бої на лівобережжі Херсонщини: Експерти видають бажане за дійсне

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що деякі підрозділи Сил оборони успішно виконували завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте говорити про суттєві результати поки що зарано. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За її словами, південний напрямок є ключовим для наступу Збройних Сил України.

"Ситуація складна. Не один метр землі не дається просто. Ідуть бої за Урожайне, йде робота на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Багато укріплень над основними панівними висотами" , — сказала Маляр.

Щодо боїв на лівому березі Дніпра на Херсонщині вона заявила, що необхідно говорити про них "обережно".