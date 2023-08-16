ПВО уничтожила 13 "Шахедов", атаковавших Одесскую область – Воздушные силы
Силы противовоздушной обороны в ночь на 16 августа уничтожили 13 вражеских беспилотников типа Shahed, пытавшихся атаковать портовую инфраструктуру Одесской области.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Пуски беспилотников осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БПЛА в пределах Одесской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.
В Одесской ОВА сообщили, что в результате попаданий "Шахедов" по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Загорелись пожары, их оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.