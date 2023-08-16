ППО знищила 13 "Шахедів", які атакували Одещину – Повітряні сили
Сили протиповітряної оборони вночі 16 серпня знищили 13 ворожих безпілотників типу Shahed, які намагалися атакувати портову інфраструктуру Одещини.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Пуски безпілотників здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.
В Одеській ОВА повідомили, що внаслідок влучань "Шахедів" по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Загорілися пожежі, їх оперативно ліквідували співробітники ДСНС.