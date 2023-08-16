ППО знищила 13 "Шахедів", які атакували Одещину – Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони вночі 16 серпня знищили 13 ворожих безпілотників типу Shahed, які намагалися атакувати портову інфраструктуру Одещини.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Пуски безпілотників здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.﻿

В Одеській ОВА повідомили﻿, що внаслідок влучань "Шахедів" по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Загорілися пожежі, їх оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

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Наслідки нічної атаки. Фото: ОК "Південь"

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