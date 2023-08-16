Россияне обстреляли Днепропетровщину: погиб 18-летний парень
В Межевской громаде Днепропетровской области из-за российского удара погиб 18-летний парень, еще четыре человека получили ранения, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
"Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранения из-за вражеского удара по Межевской громаде, что на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли", — отметил он.
По информации ОВА еще 4 человека пострадали. Среди них 2-летняя девочка. Сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно.
Атака на район произошла после обеда. Сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 м кв.
Напомним, в результате российского ракетного удара 15 августа в Днепре были ранены два человека.