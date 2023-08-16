Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: загинув 18-річний хлопець

У Межівській громаді Дніпропетровської області через російський удар загинув 18-річний хлопець, ще четверо людей отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли" , — зазначив він.

За інформацією ОВА ще 4 людини постраждали. Серед них 2-річна дівчинка. Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.

Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару 15 серпня у Дніпрі було поранено двох людей.