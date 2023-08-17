Финляндия и Эстония впустили в свое небо три российских самолета вопреки запрету

Финляндия и Эстония 17 августа разрешили пролет трех российских самолетов через свое воздушное пространство вопреки запрету, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает err.ee.

Три самолета, которые летели из Калининграда или в него, пересекли закрытое небо Эстонии и Финляндии из-за грозы.

Росавиация поблагодарила авиаслужбы Эстонии и Финляндии и сообщила, что готова так же помогать иностранным самолетам в случае необходимости.

По данным российской стороны, указанные полеты осуществляли самолеты авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер".

В феврале прошлого года после вторжения РФ в Украину Евросоюз запретил российским авиаперевозчикам летать в воздушном пространстве ЕС.

Напомним, над Украиной несмотря на закрытое авиапространство пролетел пассажирский самолет из Норвегии.