Фінляндія та Естонія впустили у своє небо три російські літаки всупереч забороні
Фінляндія та Естонія 17 серпня дозволили проліт трьох російських літаків через свій повітряний простір всупереч забороні, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє err.ee.
Три літаки, які летіли з Калінінграда або до нього, перетнули закрите небо Естонії та Фінляндії через грозу.
Росавіація подякувала авіаслужбам Естонії та Фінляндії й повідомила, що готова так само допомагати іноземним літакам у разі потреби.
За даними російської сторони, зазначені польоти здійснювали літаки авіакомпаній "Россия", "Уральские авиалинии" і "Северный Ветер".
У лютому минулого року після вторгнення РФ в Україну Євросоюз заборонив російським авіаперевізникам літати в повітряному просторі ЄС.
Нагадаємо, над Україною попри закритий авіапростір пролетів пасажирський літак з Норвегії.