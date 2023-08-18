Литва может закрыть границу с Россией – МВД

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключила возможности закрытия границы с Россией.

"У нас сегодня была встреча с председателем Государственной пограничной службы, и мы всей командой обсуждали не только закрытие границы с Беларусью, но и другие варианты, в частности, закрытие границы с Российской Федерацией, потому что могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы" , – отметила глава литовского МВД.

В то же время Билотайте добавила, что пока трудно сказать, будет ли граница с РФ автоматически закрыта в случае полного закрытия границы с Беларусью.

"На данном этапе я должна сказать, что мы не имеем реальных угроз, но мы видим, что существуют определенные риски, что могут быть различные провокации" , – заявила министр.

Ранее Литва объявила﻿ о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.