На Львовщине задержали рэкетиров, которые прикрывались службой в ВСУ

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила на Львовщине банду "оборотней" − мужчины мобилизовались в ВСУ, но самовольно покинули подразделение и занимались рэкетом, сообщает Украинская правда.

"В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, которую организовали двое бывших уголовников, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу.

После зачисления в состав одной из воинских частей региона, они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан" , – говорится в сообщении.

Злоумышленники, прикрываясь статусом военнослужащих, создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за решение "спора".

Силовики задокументировали факт вымогательства рэкетирами 4 тысяч долларов с демобилизованного бойца ВСУ − ему угрожали насилием и физической расправой. Подозреваемых задержали "на горячем" во время передачи части денег от потерпевшего.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство в условиях военного положения). Им грозит до 12 лет тюрьмы.