На Львівщині затримали рекетирів, які прикривалися службою у ЗСУ

Служба безпеки України заявила, що викрила на Львівщині банду "перевертнів" − чоловіки мобілізувалися до ЗСУ, але самовільно залишили підрозділ і займалися рекетом, повідомляє Українська правда.

"У результаті спецоперації на Львівщині знешкоджено банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу. Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян" , – йдеться в повідомленні.

Підозрювані, прикриваючись статусом військовослужбовців, створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за вирішення "спору".

Силовики задокументували факт вимагання рекетирами 4 тисяч доларів з демобілізованого бійця ЗСУ − йому погрожували насильством та фізичною розправою. Зловмисників затримали "на гарячому" під час передачі частини грошей від потерпілого.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років тюрми.